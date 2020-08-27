مواصفات بورش باناميرا 2021 ..صور

كشفت عملاق السيارات الألمانية بورش في مجال صناعة السيارات الفارهة عن سيارتها الجديدة باناميرا2021.





وشهد الطراز الجديد لمسات جمالية خارجية بالإضافة إلى تغيرات داخلية محدودة، أما التركيز الأكبر من الشركة الألمانية في التحديثات على المحرك.



وتتميز بورش ناميرا بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر تيربو مزدوج بقوة 620 حصان مع عزم دوران أقصى 820 نيوتن متر.



كما وتستطيع السيارة الانطلاق من السكون حتى 100 كيلو متر في الساعة 3.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 315 كيلو متر في الساعة.



أما طراز بانميرا الهايبرد الجديدة محرك V6 تيربو بسعة 2.9 لتر ، بالإضافة إلى محرك كهربائي ليتولد في النهاية مجموع قوة يبلغ 560 حصان مع عزم دوران أقصى 750 نيوتن . متر.





ومن المعروف أن بورش تعمل على تطوير الجيل الجديد من باناميرا بعد ظهوره للمرة الاولى في عام 2016 ، وهو ما أهل السيارة لتعود لمكانتها في أسرع وقت ممكن كسيارة فارهة.

