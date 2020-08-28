مواطن يشكو ارتفاع قيمة فاتورة المياه عن الاستهلاك الحقيقى للعداد

استغاث المواطن محمد عبد الله أحمد من العجمي بينكي شارع 17 عماره 11 من شارع 8 محافظة الإسكندرية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة فاتورة المياه .





قال فى رسالته : أشكو من ارتفاع قيمة فاتورة المياه عن الاستهلاك الفعلى في العداد وقيام بإصدار تقديرات غير حقيقة مما يعد عبئا عليه مطالبا برفع الظلم عنه.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



