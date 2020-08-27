5 أقسام لـ شكر النعمة.. خالد الجندي يوضح.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشكر خمسة أقسام: صرف النعمة فيما يرضي المنعم، أي لا يعصي الله بها.









وأضاف الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن النوع الثاني، هو عدم التكبر بالنعمة على خلق المنعم، ثم إعطاء الحق الذي أوجبه في النعمة المنعم.









وأشار إلى أن النوع الرابع، هو عدم الانشغال بالنعمة عن طاعة المنعم، وأخيرا عدم التأخر في شكر المنعم على النعمة.









حكم سجود الشكر

سجود الشكر عندَ تجدد النعم وزوال البلاء والنقم عن المسلم مستحب، وهذا هو مذهب كل من الشافعية والحنابلة وبعض من الحنفية وقول ابن حبيب من المالكية واختاره ابن المنذر، والقرطبي، وغيرهم؛ فعن البراء بن عازب: (فكتب عليٌّ رضِيَ اللهُ عنه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بإسلامِهم فلما قرأ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- الكتابَ خرَّ ساجدًا ثمّ رفع رأسَه فقال السلامُ على همدانَ السلامُ على همدانَ).









كيفية سجود الشكر ودعاؤه

كيفية أداء سجود الشكر أو صفة سجود الشكر في الأفعال والشروط والأحكام هي ذاتها التي في سجود التلاوة، ويقول المسلم في سجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة، ولم يرد في الأحاديث تخصيص دعاء معين لسجود الشكر، لهذا فعلى المسلم يقول فيه ما يقول في سجود الصلاة من دعاء وتسبيح، فيقول: (سبحان ربي الأعلى، اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) ويدعو بعدها بما يحب، وقال بعض العلماء: سجود الشكر يكون بسبب نعمة تهيأت للإنسان أو مصيبة وبلاء اندفعت عنه، وأن سجود الشكر مثل التلاوة خارج الصلاة وعليه فبعض العلماء يقولون يجب الوضوء والتكبير لسجود الشكر، ويرى البعض الآخر أنه يجب له التكبير فقط وبعدها السجود والدعاء بعدَ قول: (سبحانَ ربي الأعلى).