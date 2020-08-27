وزير الرياضة: النادي الاقتصادي يماثل أندية القطاع الخاص وباشتراكات أقل

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تنظر إلى احتياجات الشعب المصري في مجال الرياضة.





وأضاف أشرف صبحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، إن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب إلى مركز خدمة مجتمعية". مراكزمركز





وتابع أشرف صبحي: "نادي النادي اقتصادي، نفذته الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ويماثل أندية القطاع الخاص".





وأشار أشرف صبحي إلى أن طبقات كثيرة من الشعب لا تذهب للاشتراك في مراكز شباب وتحتاج إلى نادي وليس لديها القدرة لدفع أ رقام كبيرة لاشتراكات بعض الأندية".



