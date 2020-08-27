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وزير الرياضة: النادي الاقتصادي يماثل أندية القطاع الخاص وباشتراكات أقل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:06 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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هاني حسين
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تنظر إلى احتياجات الشعب المصري في مجال الرياضة.

وأضاف أشرف صبحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، إن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب  إلى مركز خدمة مجتمعية".

وتابع أشرف صبحي: "نادي النادي اقتصادي، نفذته الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ويماثل أندية القطاع الخاص".

وأشار أشرف صبحي إلى أن طبقات كثيرة من الشعب لا تذهب للاشتراك في مراكز شباب وتحتاج إلى نادي وليس لديها القدرة لدفع أرقام كبيرة لاشتراكات بعض الأندية".

ولفت أشرف صبحي إلى أنه تم توفير منتج جديد تكلفة الاشتراك فيه اقتصادية والخدمة مماثلة لاكبر الاندية، لأن بعض الاندية في مصر الاشتراكات فيها تبدأ من 400 ألف جنيه.
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