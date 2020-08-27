الصحة تحذر تلك الفئة من ارتداء الكمامة.. تفاصيل

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس إدارة الشئون الوقائية بـ وزارة الصحة ، إن فيروس كورونا مازال موجودًا ولم ينته، وعلى الجميع الالتزام الاحترازية ، موضحًا أن الوزارة تضع الضوابط والإجراءات الخاصة بعودة المدارس لرفع الوعي لدى الطلاب، وعلى الجميع الالتزام منعًا لعودة انتشار فيروس كورونا بالإجراءاتالاحترازيةتضعالالتزام





وأوضح رئيس إدارة الشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن خطة عودة المدارس تشمل العمل على رفع الوعي وترصد الأمراض والتهوية الجيدة.





وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الإجراءات الوقائية ستبدأ منذ نزول الطالب من منزله الى المدرسة وحتى عودته.





وأشارت إلى أن هناك إجراءات وقائية بالمدارس تشمل المأكولات والأنشطة والتباعد الاجتماعي، موضحا أنه ممنوع تواجد الباعة الجائلين فى محيط المدارس لحماية الطلاب في ظل كورونا.





وأكد أن التوعية للطلاب تتم منذ طابور الصباح للوقاية من كورونا وكذلك في الأنشطة الرياضية، لافتا إلى أنه يحظر ارتداء الكمامات لمن لديه مشكلة في الجهاز التنفسي.