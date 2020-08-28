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محافظات

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:01 ص
قطع المياه
قطع المياه
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عبد العزيز جمال - أمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 7 مناطق بالمحافظة .

وشملت تلك المناطق بحسب بيان للشركة ، "الحى السابع – الحى السادس – المنطقة الأولى – جامعة الأزهر– مستشفى التأمين الصحى– امتداد رمسيس 1 و 2 – الجبل الأخضر"  لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة وحتي الساعة الرابعة فجر غدا السبت.

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ويأتى الإنقطاع نظرًا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة مدينة نصر الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بشارع الخليفة القاهر مع شارع الطيران.
    
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

و سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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