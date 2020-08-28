١سبتمبر .. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول كيفية اختيار المجلة العلمية المناسبة لنشر البحث

تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان «كيف تختار المجلة العلمية المناسبة لنشر البحث»، وذلك استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة وهي مخصصة للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالنشر العلمي باللغة الإنجليزية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.





ويحاضر في ورشة العمل الدكتور محمد الشيمي الأستاذ بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.





وتعقد فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة ١٢ ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٠