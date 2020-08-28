AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

١سبتمبر .. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول كيفية اختيار المجلة العلمية المناسبة لنشر البحث

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر
تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان «كيف تختار المجلة العلمية المناسبة لنشر البحث»، وذلك استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة  وهي مخصصة للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالنشر العلمي باللغة الإنجليزية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.

ويحاضر في ورشة العمل الدكتور محمد الشيمي الأستاذ بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.

وتعقد فعاليات ورشة العمل  فى تمام الساعة ١٢ ظهرا يوم الثلاثاء  الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٠
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. انطلاق الويبينار العلمي بـ وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان

غدا .. ورشة عمل حول المشروعات البحثية الممولة بجامعة حلوان

انطلاق فعاليات ورشة عمل المشروعات البحثية الممولة بجامعة حلوان

الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية.. ورشة عمل غدًا بجامعة حلوان

انطلاق فعاليات ورشة عمل "الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية" بجامعة حلوان

جامعة حلوان في أسبوع.. انطلاق فعاليات ورشة عمل الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية.. شروط القبول بـ كلية ومعهد التمريض.. وبرنامج لعلوم تصميم الأثاث بـ الفنون التطبيقية

ترشيحاتنا

ظهور نادر لـ شمس البارودي بدون حجاب.. شاهد

الدمار والحرق يسيطران..شاهد..ماذا فعلت نيران حزب الله بمنطقة خلدة اللبنانية

تعرف على آخر تطورات إصابة مصطفي فتحي

خروج وحوش ضخمة من أحد الأنهار

خناقة قبل نهاية مباراة الزمالك والمقاولون والحكم يطرد اللاعب ..فيديو

الوصول للعاصمة الإدارية خلال ساعة.. مزايا مشروع محطة القطار الكهربائى .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. ريهام حجاج تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

جمعت بين رولز رويس ومرسيدس.. سعر أغلى سيارة صينية فخمة | صور

باللهب الأزرق.. شاهد سيارة باتمان الجديدة 2021 | فيديو