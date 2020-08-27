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سها عرفات: أتعرض لحرب شرسة وسيقطعون المعاش عن عائلة أبو عمار

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:04 م
سها عرفات
سها عرفات
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عبد الخالق صلاح
قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إنها تعرضت لهجوم شرس من قبل عزام الأحمد القيادى بحركة فتح، خلال لقاء له عبر قناة "مكملين"، الإخوانية التى تبث من تركيا.

وتابعت سها عرفات، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن بعض القيادات الفلسطينية تعمل على الإنتقام منها بسبب موقفها من عدم إقحام الشعب والقضية الفلسطينية فى شئون دول عربية أخرى، وتأييدها لاتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، قائلة: "الانتقام سيصل إلى حد قطع المعاشات عن أسرة ياسر عرفات. .الانتقام سيصل إلى ذلك بالتأكيد".

وناشدت سها عرفات، جميع الدول العربية المساندة لفلسطين بأن تدعمها فى الحرب التى تتعرض لها، مشيرة إلى أنها ستعود إلى رام الله، بعد غياب 16 عاما، من أجل أن تواجه الحرب التى تتعرض لها.
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