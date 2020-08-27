سها عرفات: سأعود إلى رام الله وأطلب من الرئيس السيسي توفير الحماية لي ولعائلتي

كشف سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، أنها سوف تعود إلى رام الله، من أجل مواجهة ما أسمته الإرهاب الفكرى الذى تتعرض له هى وأسرتها، مشددة على أنه جارى الانتقام منها ومن أسرتها وهناك من يشن حربًا عليها.





وتابعت سها عرفات: "سوف اتوجه إلى رام الله وأزور قبر زوجى وسأطلب الدولة بتوفير الحماية لى.. وأطلب الحماية الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لى ولعائلتى.. وأطلب حماية عربية قبل أن أطلب حماية دولية".





وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: "هم من أرادوها حربا وفتحوا الباب لذلك .. أنا مستعدة للحرب وأن عدتم عدنا".