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التضامن: نحن أهل وأسرة لأي شخص ليس له عائل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:10 م
تعذيب طفل
تعذيب طفل
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن الوزارة تلقت إخطارًا من مجلس الوزراء بوجود طفل فى محافظة الإسماعيلية تعرض للاعتداء الوحشى من قبل زوج والدته.

وأوضح العقبي، أن الوزارة تفاعلت على وجه السرعة مع الواقعة وذهب المسؤولون بالمحافظة إلى منزل الطفل، وأصطحابه إلى المستشفى من أجل توفير الرعاية الصحية له.

وأضاف "العقبى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: تبين لنا فور العثور على الطفل، أن أسرته غير أمينة عليه لأنهم عرضوا حياته للخطر.. الأطفال ملك الإنسانية، ونحن أهل وأسرة لأى شخص ليس له أهل، وجميع خدمات الوزارة موجهة للمصريين".

وتابع "العقبى"، أن الوزارة تعمل الآن على توفير دار رعاية للطفل، من أجل إعادة تأهيله نفسيًا وسيقوم مجلس الوزراء بتوفير العلاج الطبى له، 

وأكد أن الطفل تعرض لتعذيب وحشى، ويحتاج إلى علاج طبى وتأهيل نفسى، خاصة وان التعذيب تسبب فى كسور بالعظام وجروح فى الرأس.
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