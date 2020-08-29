وفاء تشكو من حذف اسم ابنها من ذوى الاحتياجات الخاصة فى بطاقة التموين

شكت السيدة وفاء عبد المولى، المقيمة فى حي التمليك مساكن السابعة بمحافظة الإسماعيلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف ابنها من ذوى الهمم فى بطاقة التموين بسبب خطأ فى بطاقة الرقم القومى.









وتقول فى رسالتها إنها تقدمت بصورة بطاقة الرقم القومى الصحيح لابنها ورغم ذلك لم يتم تفعيل البطاقة، مضيفة فى شكواها أن زوجهاغير مدرج بالبطاقة التموينية ولا يحصل على أى دعم تمويني سواء سلع أو خبز لأنه عند استخراج البطاقة لم يكن يملك بطاقة رقم قومي.





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رقم قومى: 26309191900064









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