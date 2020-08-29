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بين الناس

وفاء تشكو من حذف اسم ابنها من ذوى الاحتياجات الخاصة فى بطاقة التموين

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكت السيدة وفاء عبد المولى، المقيمة فى حي التمليك مساكن السابعة بمحافظة الإسماعيلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف ابنها  من ذوى الهمم فى بطاقة التموين بسبب خطأ فى بطاقة الرقم القومى.


وتقول فى رسالتها إنها تقدمت بصورة بطاقة الرقم القومى الصحيح لابنها ورغم ذلك لم يتم تفعيل البطاقة، مضيفة فى شكواها أن زوجهاغير مدرج بالبطاقة التموينية ولا يحصل على أى دعم تمويني سواء سلع أو خبز لأنه عند استخراج البطاقة لم يكن يملك بطاقة رقم قومي.

 
للتواصل مع القارئة/   
01280751721
رقم قومى: 26309191900064


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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