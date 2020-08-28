ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي

حقَّقت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مكاسب بلغت نحو 9ر13 مليار جنيه؛ ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 5ر630 مليار جنيه، مقابل 6ر616 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 3ر2%.





وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة، ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 71ر2 في المائة ليسجل مستوى 45ر11462 نقطة.



