نتمنى له الشفاء.. وزير الرياضة: أعلنا المساهمة في علاج مؤمن زكريا

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة توفر مبالغ ثابتة الرياضيين وتساهم في علاج العديد من الرياضيين. لقدامىالعديد





وأضاف أشرف صبحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "مؤمن زكريا حالة خاصة".





وتابع أشرف صبحي: " لما طلب النادي الأهلي رفع السقف لعلاج مؤمن زكريا وافقنا على الفور وأعلنا المساهمة في علاج مؤمن زكريا و نتمنى له الشفاء في القريب العاجل ".





يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على طلب النادى الأهلى الخاص بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.





ووجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب.