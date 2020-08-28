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توك شو

نتمنى له الشفاء.. وزير الرياضة: أعلنا المساهمة في علاج مؤمن زكريا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:58 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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هاني حسين
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة توفر مبالغ ثابتة لقدامى الرياضيين وتساهم في علاج العديد من الرياضيين.

وأضاف أشرف صبحي في  حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "مؤمن زكريا حالة خاصة".

وتابع أشرف صبحي: "لما طلب النادي الأهلي رفع السقف لعلاج مؤمن زكريا وافقنا على الفور وأعلنا المساهمة في علاج مؤمن زكريا ونتمنى له الشفاء في القريب العاجل".

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على طلب النادى الأهلى الخاص بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا  فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ووجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب.
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