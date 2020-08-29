مواطن يستغيث من عدم مرور محصل الكهرباء بشكل منتظم بالعجمى

شكا المواطن أحمد طارق ، المقيم فى العجمى بمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم مرور محصل الكهرباء بصورة منتظمة .





ويقول فى رسالته : نشكو من عدم مرور محصل الكهرباء لتحصيل فاتورة الإستهلاك الشهرى بصورة منتظمة، والمرور كل شهرين مما يؤدى الى زيادة الأعباء المالية .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



