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بين الناس

مواطن يستغيث من عدم مرور محصل الكهرباء بشكل منتظم بالعجمى

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد طارق ، المقيم فى العجمى بمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم مرور محصل الكهرباء بصورة منتظمة .

ويقول فى رسالته : نشكو من عدم مرور محصل الكهرباء لتحصيل فاتورة الإستهلاك الشهرى بصورة منتظمة، والمرور كل شهرين مما يؤدى الى زيادة الأعباء المالية . 
 للتواصل مع القارئ / 01010016274

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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