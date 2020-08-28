9.9 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضي

أشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي ليبلغ 9ر9 مليار جنيه من خلال تداول 017ر3 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية.





يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1ر7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 326ر2 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





وأشار الى أن الأسهم استحوذت على 49ر85 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 51ر14 % خلال أسبوع.



