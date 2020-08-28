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حوادث

حبس صاحب مطبعة ومندوب لحيازتهما كميات من الاستيكرات الحكومية بعين شمس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس صاحب مطبعة ومندوب تسويق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإدارتها دون تصريح وحيازة كميات من الاستيكرات منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة". 

وكان رجال مباحث القاهرة تمكنوا من ضبط مطبعة بدون تصريح بعين شمس وبها كمية كبيرة من الإستيكرات منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة".

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة عين شمس لفحص المطابع ودور النشر تمكنوا من ضبط (عدد 244.000 إستيكر منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية) وجميعها مقلدة ومنسوخة بدون تصريح من الجهات المختصة.

عُثر عليها بداخل إحدى المطابع الكائنة بدائرة القسم كما تم ضبط شخصين (صاحب المطبعة، مندوب تسويق)  لقيامهما بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة "ملك الأول"  بدون تصريح ، وذلك بالمخالفة للقانون.

بمواجهة الأول أقر بقيامه بتقليد الإستيكرات المضبوطة بالمطبعة محل عمله لصالح المتهم الثانى بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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