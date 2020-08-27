AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

والد مروان محسن: عيب أكون قاعد فى بيتي وأتشتم أنا ومراتي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:37 م
مروان محسن
مروان محسن
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أعرب محسن ثروت، لاعب النادى الأهلى سابقًا ووالد اللاعب مروان محسن، عن حزنه الشديد تجاه الهجوم الشديد الذى يتعرض له نجله خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن الهجوم تطور إلى سب وقذف طاله وطال زوجته، وتابع "أنا بزعل لما أكون قاعد فى البيت واتشتم ومراتى تتشتم وعائلتى كمان.. عيب".

وأشاد "ثروت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بالجهود التى يبذلها نجله خلال المباريات التى يخوضها، وتابع: "مروان فاق الجميع.. حاجة تانية يعرف ربنا ويعرف اللاعيبة وكل حاجة محترمة".

وأكد "ثروت"، أنه عندما كان يتعرض للهزيمة وهو فى النادى الأهلى قديمًا كانت الجماهير بتشجع الفريق، وتابع: "زمان لما كنا نتغلب واحنا بنلعب فى النادى الأهلى الجمهور كان يشجعنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والد مروان محسن: خايف على ابني يجراله حاجة.. والأهلي لم يفعل العقد الجديد

والد مروان محسن: أتعجب من مهاجمة عماد متعب وطه إسماعيل لنجلي

أخبار الرياضة.. الزمالك ينفي التوقيع مع رمضان صبحي.. بيراميدز يفاوض لاعبا جديدا من الأهلي

ركوب التريند.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي السابقين بسبب مروان محسن

عماد متعب يكشف سبب إخفاق مروان محسن مع الأهلي ويؤكد: لا يصلح لقيادة الهجوم حاليا

إبراهيم سعيد: أطالب بتجديد عقد مروان محسن 10 سنوات مع الأهلي

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. كامل الوزير يوجه رسالة للصعايدة.. الأوقاف تحذر من غلق المساجد مجددا.. واستشاري أمراض صدر: كورونا لم ينته

سها عرفات: أتعرض لحرب شرسة وسيقطعون المعاش عن عائلة أبو عمار

رضوى الشربيني عن واقعة فتاة فيرمونت: البنت لها حرمة لو فكرت تمد إيدك على جسمها هتتحبس

الصحة تحذر تلك الفئة من ارتداء الكمامة.. تفاصيل

موقف بيريز رئيس ريال مدريد من ضم ميسي إلى النادي الملكي

صفعة قوية لـ تركيا.. البرلمان اليوناني يصادق على الاتفاقية البحرية مع مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما الـ100 في أجواء عائلية.. وهذا سر عمرهما الطويل

بعد طرده من مباراة الزمالك.. فادي نجاح ينشر صورة بالفلفل

الأفعال أهم من الأقوال.. 10 علامات تؤكد أن شريك حياتك واقع في حبك