والد مروان محسن: عيب أكون قاعد فى بيتي وأتشتم أنا ومراتي

أعرب محسن ثروت، لاعب النادى الأهلى سابقًا ووالد اللاعب مروان محسن، عن حزنه الشديد تجاه الهجوم الشديد الذى يتعرض له نجله خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن الهجوم تطور إلى سب وقذف طاله وطال زوجته، وتابع "أنا بزعل لما أكون قاعد فى البيت واتشتم ومراتى تتشتم وعائلتى كمان.. عيب".





وأشاد "ثروت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بالجهود التى يبذلها نجله خلال المباريات التى يخوضها، وتابع: "مروان فاق الجميع.. حاجة تانية يعرف ربنا ويعرف اللاعيبة وكل حاجة محترمة".





وأكد "ثروت"، أنه عندما كان يتعرض للهزيمة وهو فى النادى الأهلى قديمًا كانت الجماهير بتشجع الفريق، وتابع: "زمان لما كنا نتغلب واحنا بنلعب فى النادى الأهلى الجمهور كان يشجعنا".