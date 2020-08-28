وزير الرياضة: نبيع الدراجة بـ1900 بدعم 500 جنيه ومثيلتها في السوق بـ4 آلاف.. 30 يوم تحدي مبادرة جديدة قريبا.. وإطلاق المرحلة الثالثة من دراجتك صحتك

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة:





نبيع الدراجة بـ1900 بدعم 500 جنيه ومثيلتها في السوق بـ4 آلاف

2.5 مليون مواطن دخلوا على بوابة الوزارة للحصول على الدراجات

إطلاق المرحلة الثالثة من دراجتك صحتك قريبا

ترقبوا.. وزير الرياضة يعلن مبادرة جديدة "30 يوم تحدي

وقفت على جنب وقلت لرئيس الوزراء هات جول يافندم في مباراة الحكومة

النادي الاقتصادي يماثل أندية القطاع الخاص وباشتراكات أقل

أعلنا المساهمة في علاج مؤمن زكريا ونتمنى له الشفاء





قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل على ترسيخ مفهوم الرياضة اليومية في حياة المواطن.





وأضاف أشرف صبحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن القيادة السياسية تدعم مبادرة دراجتك صحتك.





وتابع : فكرنا في شكل الدراجات واسعارها ودرسنا الأمر مع الهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربي للتعرف على أنواع الدراجات بحيث تكون مقاربة للدراجات الاصلية".





وأكمل أشرف صبحي: "رأينا عينات كثيرة من الدراجات وتم اختيار العجلة الجبلية والعجلة الهجين في المبادرة، واتفقنا على البدء بـ 2400 دراجة وتم تجميعها في الهيئة العربية للتصنيع وتم دعم العجلة بـ 500 جنيه وثمنها يكلف الوزارة 2400 ونبيعها بـ 1900 جنيه ومثيلتها في السوق بـ 4000 جنيه".





وتابع، "مع الإعلان عن 1400 دراجة جديدة دخل على بوابة الشباب والرياضة 2.5 مليون مواطن ، ويتم توزيع الـ 1400 دراجة في الوقت الحالي".





وأكمل أشرف صبحي:" لا توجد اشتراطات للحصول على دراجة من مبادرة دراجتك صحتك، ويقوم الفرد الدخول على البوابة لتسجيل طلب الحصول على الدراجة ولا وساطة للحصول على الدراجة ".





وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك، قائلا:" شرفنا على الانتهاء من الاتفاق على 6 آلاف دراجة ومن بعدها اتفاق اخر بـ 10 ألف دراجة".





وأضاف أشرف صبحي، :" المرحلة الثالثة سيكون بها الدراجة الكهربائية، واتوقع ان يكون هناك إقبال كبير عليها وسيتم طرح حوالي 150 عجلة كعينة"، و تابع اشرف صبحي:" يجب ان يكون هناك اهتمام بارتداء راكب الدراجة للخوذة ووضع العواكس على الدراجة"، مضيفا:" نستهدف وجود مليون عجلة في مصر ".





وأردف أشرف صبحي: "نعمل على تغيير أسلوب الحياة لركوب الدراجات بصفة يومية وندرس عمل دراجات للسيدات، وسوف نعلن عن مرحلة ثالثة ورابعة وخامسة من مبادرة دراجتك صحتك في المستقبل"





كما أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن مبادرة جديدة بعنوان «30 يوم تحدي».

وقال صبحي، :" المبادرة عبارة عن برنامج لكل فرد ويقوم بممارسة رياضة ما بمقدار معين ويدخل مسابقة تحد وفي آخر الشهر نبلغه عدد السعرات الحرارية التي فقدها ومعدل الإنجاز الذي حققه"، مضيفا:" المبادرة بها تحفيز وجوائز وقد يحصل الفائز في التحدي على دراجة"، مضيفا:" ترقبوا مبادرة 30 يوم تحدى بالرياضة".





وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كواليس مباراة كرة القدم التي تم تنظيمها وشارك فيها رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء بالحكومة.





وقال أشرف صبحي: "رئيس الوزراء جاب 3 أجوال في المباراة التي قمنا بتنظيمها، و شارك في المباراة وزير الزراعة ورئيس الوزراء.. ورئيس الوزراء لاعب كرة يد ولاعب أشول".





وتابع أشرف صبحي: "رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رياضي بامتياز، وأثناء المباراة وقفت على جنب وقلت له يا فندم هات جول".





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تنظر إلى احتياجات الشعب المصري في مجال الرياضة، مضيفا:" الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب إلى مركز خدمة مجتمعية".





وتابع أشرف صبحي: "نادي النادي اقتصادي، نفذته الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ويماثل أندية القطاع الخاص".





وأشار أشرف صبحي إلى أن طبقات كثيرة من الشعب لا تذهب للاشتراك في مراكز شباب وتحتاج إلى نادي وليس لديها القدرة لدفع أرقام كبيرة لاشتراكات بعض الأندية".





ولفت أشرف صبحي إلى أنه تم توفير منتج جديد تكلفة الاشتراك فيه اقتصادية والخدمة مماثلة لاكبر الاندية، لأن بعض الاندية في مصر الاشتراكات فيها تبدأ من 400 ألف جنيه.





وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة توفر مبالغ ثابتة لقدامى الرياضيين وتساهم في علاج العديد من الرياضيين .



