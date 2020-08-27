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أخبار العالم

إيطاليا تفرض قيودا على سفينة يشتبه في نقلها سلاحا تركيا إلى ليبيا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
فرضت السلطات الإيطالية قيودا على سفينة الشحن "Bana " قبل مغادرة ميناء جنوة، الذي استوقفت فيه منذ شهر فبراير الماضي، بعد الاشتباه في استخدامها في نقل السلاح والمعدات العسكرية من تركيا إلى ليبيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.


وبحسب الصحيفة، وضعت النيابة العامة في مدينة جنوة الإيطالية، شروطًا على السفينة التي ترفع العلم اللبناني من أجل السماح لها بمغادرة الميناء، من بينها عدم توجه السفينة إلى الموانئ التركية، إلا من أجل إنزال حمولاتها فقط، دون نقل حمولات من الموانئ التركية، وأن تمر بإحدى دول الاتحاد الأوروبي أولًا قبل الدخول إلى الموانئ الليبية.


وقالت وسائل إعلام إيطالية إن النيابة العامة في مدينة جنوة أجرت تحقيقات حول استخدام السفينة "Bana" في نقل السلاح والمعدات العسكرية من تركيا إلى ليبيا، وأصدرت قرارًا بشأن استيقاف السفينة في ميناء المدينة، وفرض الإقامة الجبرية على قائدها حتى الآن، مع توجيه تهمة تهريب الأسلحة دوليًا له.


ولخصت الصحيفة التركية الشروط التي وضعتها السلطات الايطالية على السفينة بأن تلتزم السفينة بالإبلاغ عن موقعها مرة كل 6 ساعات، وألا تتجه السفينة إلى الموانئ التركية إلا لتفريغ حمولاتها فقط، وتستطيع السفينة التوجه إلى ليبيا، من خلال المرور أولًا بإحدى دول الاتحاد الأوروبي، وأن تكون وجهتها الوحيدة ميناء مصراتة الليبي. وتلتزم السفينة بإخطار البحرية الإيطالية قبل دخول المياه الإقليمية الليبية، وتقوم عناصر من البحرية الإيطالية بالصعود على متن السفينة وتفتيشها قبل الدخول إلى المياه الإقليمية الليبية وبعد الخروج منها،  تلتزم السفينة بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة بالصعود على متن السفينة في أي وقت.
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