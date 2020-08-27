والد مروان محسن: إبني وضع الكرة على بطنه لإسعاد زوجته الحامل

فسر محسن ثروت، لاعب النادى الأهلى سابقًا ووالد اللاعب مروان محسن، الحركة التى نفذها نجله عقب إحرازه هدفه فى الوقت بدل الضائع وهز بها شباك حارس مرمى نادى الجونة، عندما قام بوضع الكرة داخل الـ"تى شيرت"، ووضع إصبعه فى فمه، قائلا إنه في أول أكتوبر سيرزق مروان بمولود.





وأضاف "ثروت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مروان محسن أراد إرسال رسالة لزوجته الحامل وهي على وشك الولادة، كما انه أراد أن يسعدها، كونها تدعمه وتشجعه بشكل دائم.









وعن الانتقادات التى يتعرض لها نجله، قال "ثروت": "ابنى متعاون ولا يريد الإنفراد بالكرة لنفسه، ولذلك أنا قلت له يا ابنى محدش هيفتكر مين باصا الكرة ولكن سيتذكر مين أحرز الهدف".