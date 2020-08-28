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الهيئة الوطنية للانتخابات تقرر إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت للنيابة.. وبرلمانيون: المتخلف عمدًا يعتبر خائن لبلده.. ويؤكدون: 5 أعذار مقبولة لوقف تطبيق الغرامة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:02 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عبد الرحمن سرحان / حسن رضوان
خالد حنفى: حكم عقوبة التخلف عن انتخابات يمكن الاستئناف عليه
فقية دستوري عن عدم المشاركة فى الانتخابات: المحكمة لها سلطة تقديرية فى تقدير قيمة الغرامة

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وبعد صدور هذا القرار، دارت العديد من التساؤلات حول آليات تطبيق تلك الغرامة، وهل ستطبق على جميع المخالفين، أم أن هناك من سيعفى منها.

آلية التنفيذ
فيما يتعلق بآلية تنفيذ الغرامة، فإنها ستكون من خلال طريقين، الأولى إما عن طريق أمر جنائي، ويمكن استئناف المخالف على القرار، وذلك بحسب ما ذكره النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وقال النائب خالد حنفي، إن عقوبة التخلف عن التصويت في الانتخابات، مقدرة بغرامة 500 جنيه، مشيرًا إلى أن الحكم يصدر من خلال أمر جنائي، لكن يمكن الاستئناف عليه.


كما ذكر الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن النيابة إما أن توقع أمرا جنائيا، أو تحيله للمحكمة، والتي تشكل بدورها لجنة للنظر في عدم الذهاب لمقار الاقتراع والمشاركة بالانتخابات.

وأوضح أن المحكمة تنظر الأوراق، والأسباب الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات ولها سلطة تقديرية في تقدير قيمة الغرامة.

السداد
وفيما يتعلق بطريقة دفع الغرامة، فإن طريقة السداد تكون من خلال أكثر من طريقة، سواء من خلال رخصة المرور أو بطاقة الرقم القومي.


الإعفاء
من جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه ليس كل من تخلف عن التصويت في الانتخابات سوف توقع عليه الغرامة، وذلك وفقا لنص القانون.

وأوضح العليمي أن من يتقدم بعذر مقبول منعه من التصويت في الانتخابات سوف يعفى من الغرامة، لافتا إلى أن تقديم العذر يكون من خلال أدلة رسمية، ويتم قبول أو رفضه حسب التقدير.

أكدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ، إنه ليس كل من تخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ او غيرها سوف توقع عليه الغرامة، وذلك وفقا لنص القانون.

وأضافت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، أن القانون نص على استثناء من لديهم أعذار مقبولة  تمنعهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الشيوخ او النواب سواء كانت هذه الأعذار صحية أو متعلقة بالأمور الاجتماعية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن من أبرز هذه  الأعذار  مثل الاصابة بفيروس كورونا او غيره من الفيروسات المعدية أو ما يتعلق بالأمر الامنى مثل حالات الثأر، أو من لديه ظروف عائلية تمنعه من النزول مثل موت أحد أفراد عائلته.

وتابعت النائبة حديثها:" أن أى متخلف عن التصويت فى الانتخابات يعتبر خائن لبلده مثلها مثل الشهادة فمن يتراخى عنها يجب أن يعاقب"، داعية جموع الشعب المصرى للنزول فى الانتخابات القادمة فهو واجب وطنى.

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