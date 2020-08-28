محمد العربي: مصر قادرة على غزو أسواق العالم بالأسماك البحرية.. تفاصيل

أكد الدكتور محمد العربى مدير تطوير الاستزراع السمكى فى مصر بوزارة الزراعة ، ان كيلو أسماك اللوت المصرى الفضى تباع ب١٦ يورو فى أوروبا ، أما سمك الموسى يصل سعره الى٤٠ يورو ، لافتا الى انه سيتم إنتاج زريعتها قريبا .





وقال العربى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢ ، أن مفرخ الكيلو ٢١ بالإسكندرية قادر على إنتاج زريعة الأسماك البحرية عالية الجودة والتى تتهافت عليها أسواق العالم، بعد نجاحه فى إنتاج ٥ مليون زريعة من أسماك القاروص بفضل شباب الباحثين المصريين الذين أحدث تكنولوجيا عالمية فى الاستزراع السمكى ، لافتا الى أنه سيتم افتتاح مفرخ آخر خلال الأسابيع القادمة لإنتاج اصباعيات الأسماك البحرية بطاقة ١٠ مليون زريعة لتصبح مصر قادرة على غزو أسواق العالم بأسماكها البحرية .





وشدد على ان مفرخ الكيلو ٢١ يدار بأحدث تكنولوجيا عالمية فى الاستزراع السمكى ويعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط ولديه القدرة على إنتاج زريعة الدنيس وأسماك الموسى فائقة الجودة كخطوة اولى نحو تصدير الأسماك البحرية الى اوروبا والعالم .









https://www.youtube.com/watch?v=uc7EhCFrfaA