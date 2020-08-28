أخبار التوك شو.. كامل الوزير يوجه رسالة للصعايدة.. الأوقاف تحذر من غلق المساجد مجددا.. واستشاري أمراض صدر: كورونا لم ينته

ناشد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، المصلين فى كل المحافظات الالتزام بالإجراءات الوقائية مع عودة صلاة الجمعة بداية من غد.









وقال حسن، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، إن من يتجاوز من المصلين فى تأدية صلاة الجمعة، سيكون سببا فى غلق المسجد وإحالة المسئول عن المسجد للتحقيق، متابعا قائلا: "ساعدونا لأن تكونوا سببا فى فتح كل المساجد بالجمهورية".







