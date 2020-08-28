أخبار التوك شو.. كامل الوزير يوجه رسالة للصعايدة.. الأوقاف تحذر من غلق المساجد مجددا.. واستشاري أمراض صدر: كورونا لم ينته

مقدرش أزعلكم| كامل الوزير يوجه رسالة للصعايدة على الهواء.. فيديو
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها:
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل إن الدولة وضعت خطة للحد من الازدحام المرورى برمسيس فكان لا بد من التوجه نحو إنشاء محطة بشتيل وتتضمن مناطق بشتيل وشارع السودان أو محور الزمر و26 يوليو وتم إطلاق "مثلث بشتيل" عليها.
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري : "أنا مقدرش أزعل الصعايدة لانهم أصل مصر ورجال مصر.. وأقول لهم حقكم عليا لأنني لم أقم بشرح الوضع بما فيه الكفاية.
ناشد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، المصلين فى كل المحافظات الالتزام بالإجراءات الوقائية مع عودة صلاة الجمعة بداية من غد.
وقال حسن، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، إن من يتجاوز من المصلين فى تأدية صلاة الجمعة، سيكون سببا فى غلق المسجد وإحالة المسئول عن المسجد للتحقيق، متابعا قائلا: "ساعدونا لأن تكونوا سببا فى فتح كل المساجد بالجمهورية".
أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة الشئون المعنوية للجيش اليبي، أن الإخوان وحكومة السراج وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن خروج الشعب الليبي، ضد حكومة المليشيات فى طرابلس يتشابه مع المشهد الذى حدث فى ثورة 30 يونيو فى مصر ضد جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال المحجوب، فى مداخلة هاتفية من ليبيا لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامى خالد العوامى، إن الصورة تتكرر الآن فى ليبيا بعدما وضح أمام الليبيين تماما البيع الغريب الذى يتم حيال الوطن بدون حدود من قبل حكومة المليشيات فى طرابلس، متابعا: "الشعب الليبي أصبح يعاني كثيرا من غياب الكهرباء والمعيشة والمواطن الليبي لا يحصل على أي نوع من الخدمات، لأن حكومة المليشيات تدفع للمرتزقة بالدولار".
قال الدكتور زياد مطر استشارى امراض الصدر والرئة في الولايات المتحدة الامريكية، أن استخدام بلازما الدم لعلاج كورونا لم يتأخر، مؤكدا أن الجانب الامريكي استخدام بلازما الدم من المتعافين بداية من شهر مارس حتى يوليو.
وأضاف مطر خلال مداخلة عبر تطبيق skype أنه تم علاج أكثر من 65 ألف حالة وتم اعطاء النتائج للخبراء للوقوف على انتاج لقاح لكورونا.
قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفنان الراحل نور الشريف أقرب إنسان إلى قلبها، مضيفة:" وهو صديق لي".
وأضافت الهام شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" تعلمت وتتلمذت على يد الفنان الراحل نور الشريف ".
قدمت الإعلامية منى الشاذلي، الدعم للاعب مؤمن زكريا، متمنية من الله أن يعجل شفاءه من محنته ومرضه.
وقالت منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "مؤمن زكريا يمر بمحنة صحية كبيرة".
قال الإعلامي تامر أمين، إنه تحدث فى حلقة سابقة عن بقاء أحمد فتحى نجم الأهلى، فى القلعة الحمراء بعد الاتفاق مع فريق بيراميدز.
وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن أحمد فتحى شارك فى مباراة أمس أمام الجونة وشاهد إحراز الهدف فى الدقيقة الـ 90+.
قدمت مدربة الفنون القتالية شيرين الشهابي خلال حوارها مع رضوى الشربيني مجموعة من الحركات المهمة للفتيات للدفاع عن النفس لحمايتهن من المضايقات في الشارع او التحرش، مؤكدة أن نقاط الضعف الاساسية عند الرجال هي: العين و الزور وتحت الحزام.
وأضافت «الشهابي» خلال برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» أنه مهما بلغت قوة الرجل لا يستطيع تقوية هذه المناطق، واستخدام الحركات الدفاعية لحماية والدفاع عن النفس من التحرش مهم في اي موقف وفي اي وقت.
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها سمكة قرش يصل طولها نحو مترين وهي تقوم بمهاجمة مجموعة من السباحين، في المحيط الهادي.
وقام خفر السواحل على الفور بإطلاق العديد من العيارات النارية لإبعاد القرش.