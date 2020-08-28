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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..اشتري آيفون 7 بلس بـ 3950 جنيهًا..اختفاء أكبر موقع مظلم في ظروف غامضة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:00 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


لطالما يريد محبو الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون الحصول على أحد إصداراته صاحبة الشاشة الكبيرة، من أجل التمتع بتجربة مشاهدة فريدة، ولكن هذا الأمر يكلفهم الكثير، وبفضل هذا العرض يمكنك إقتناء نسختك من هاتف iPhone 7 plus بأقل من نصف سعره الأصلى.


كشفت علامة ريلمي المملوكة لشركة أوبو الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن وصول هاتفها C11 إلى الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال، على أن يصل لباقي الأسواق قبل نهاية سبتمبر المقبل.


كشفت أحدث التسريبات المصورة لهاتف شاومي القادم Mi10T Pro ، والتي تظهر بعض المواصفات لهذا الإصدار، حيث تعتزم الشركة الصينية إطلاق ثلاثة إصدارات أخرى هي Mi 10T، و Mi10T Pro ، إلى جانب إصدار خفيف يطلق عليه اسم Mi 10T Lite .


اختفي أحد أسواق الدارك ويب الكبرى لبيع وشراء المخدرات المسمى Empire Market، حيث فقد الاتصال بشبكة الإنترنت لمدة ثلاثة أيام، ومن غير المعروف ما حدث لمسؤولي الموقع مجهولي الهوية، وفق تقرير وكالة بلومبرج.


حذرت شركة فيسبوك Facebook، من تغييرات الخصوصية التي تعتزم شركة آبل Apple، إضافتها في الإصدار القادم من نظامها التشغيلي iOS 14، حيث إنها ستؤثر  على مطوري التطبيقات الذين يعتمدون على أدوات فيسبوك لعرض الإعلانات.


كشفت شركة ألكاتيل Alcatel ، النقاب عن هاتفها الذكي الأحدث  2020 Alcatel 3X، الذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، ببطارية عملاقة تدوم لمدة 31 ساعة متواصلة.


امتدادا لسلسلة هواتف أوبو الذكية الشهيرة Find X، أطلقت الركة الصينية لعملاقة هتفها الأحدث Oppo Find X2 Pro، في الأسواق المصرية، والذي يأتي فئة هواتف الفلاج شيب بإمكانيات كبيرة ومتقدمة وبسعر باهظ.

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