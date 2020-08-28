رضوى الشربيني عن واقعة فتاة فيرمونت: البنت لها حرمة لو فكرت تمد إيدك على جسمها هتتحبس

أشادت الإعلامية رضوى الشربيني، بتحقيقات النيابة العامة في قضية فتاة فيرمونت





ووجهت رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"، التحية والتقدير إلى النائب العام على التحقيق في تلك قضية فتاة فيرمونت واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع المتهمين.





وقالت رضوى الشربيني: "القضية دي من عام 2014 وكان من الممكن ألا يتم التحقيق فيها ولكن الدولة المصرية لم تكترث لأي اسم من المتهمين وكل همها تحقيق العدالة".





وأضافت رضوى الشربيني: "على كل فتاة تعرضت للتحرش أن تبلغ من أجل حساب المتهمين بالتحرش".





وتابعت رضوى الشربيني: "مصر جابت 600 جول في واقعة فتاة فرمونات ووجهت رسالة قوية للجميع"، مضيفة: "الست والبنت لها حرمة لو فكرت يا متحرش تمد إيدك على جسمها هتتحبس سواء كنت متواجد داخل مصر أو خارجها".