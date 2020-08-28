شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما الـ100 في أجواء عائلية.. وهذا سر عمرهما الطويل

تحتفل شقيقتان توأم اليوم، الجمعة، بمناسبة من نوع خاص، وهي عيد ميلادهما الـ100، جنبًا إلى جنب بعد أن قررتا الانتقال للإقامة معًا في بداية فترة الإغلاق، التي فُرضت في شهر مارس الماضي بالمملكة المتحدة بهدف السيطرة على تفشي جائحة كورونا، وكان الهدف من إقامتهما في منزل واحد هو دعم وتسلية بعضهما البعض في ظل هذه الأزمة.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشقيقتين "دوروثي" و"كاثلين وايتهيد" توصفان بأنهما "الشقيقتان التوأم المتطابقتان الأكبر عمرًا في إنجلترا ".









وتقيم الشقيقتان حاليًا في منزل طفولتهما ، وقد وُلدتا في الثامن والعشرين من أغسطس لعام 1920، وتكبر "كاثلين" شقيقتها ببضع دقائق، وسبق أن تمت خطبتها، إلا أنها لم تنجب أطفالًا أو تتزوج على الإطلاق؛ وبالنسبة إلى شقيقتها "دوروثي"، فهي أرملة ولديها 3 أبناء و6 أحفاد و8 من أبناء الأحفاد.





وعلى الرغم من اختلاف طبيعة شخصية كل منهما عن الأخرى، إلا أن الأختين، وهما من مقاطعة "كنت" الواقعة جنوب شرق إنجلترا، أكدتا أنهما لم تتشاجرا إطلاقًا.









وأشارت السيدتان كذلك إلى أن السر وراء عمرهما الطويل، في رأيهما، راجع إلى اهتمامهما بممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي إلى جانب أن لديهما مجموعة كبيرة من الصديقات.



