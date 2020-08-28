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سيارات

ماهو نظام التعليق المتكيف وتأثيره على الراكب

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:08 ص
نظام التعليق المتكيف
نظام التعليق المتكيف
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أماني نوار
يعد نظام التعليق في السيارة هو من أهم الانظمة ، ويتكون من عدة اجزاء ومنها ممتص الصدمات ، والنواض ، والمقصات ، والإطارات

ويقوم نظام التعليق أيضا بعد وظائف ، ومنها ثبات السيارة على الطرق والمنعطفات لتأمين راحة الركاب ، وامتصاص الصدمات الناتجة عند عدم استواء الطريق .


ويعتبر نظام التعليق المتكيف من أفضل انظمة التعليق ، ويتواجد في السيارات الفاخرة مثل مرسيدي S-CLASS  أو أي طراز من رولز رويس ، بالإضافة إلى السيارات الرياضية .

كما أن نظام التعليق المتكيف في عمله على مستشعرات، أو رادار يعمل على مسح الطريق أمام السيارة ، من أجل الكشف عن أي حفر أو مطبات تؤدي إلى اهتزاز المقصورة .

أما في حال اكتشاف أي شائبة أمام  السيارة ، فإن النظام يقوم بتحديد أفضل طريقة لمرور السيارة دون حدوث أي أهتزاز ، ويفضل أيضا وضعية أجزائه كي يصطدم بالشائب بسلاسة تامة ، وذلك دون أي يشعر ركاب السيارة بأي ارتجاج على الطريق .

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