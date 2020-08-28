ماهو نظام التعليق المتكيف وتأثيره على الراكب

يعد نظام التعليق في السيارة هو من أهم الانظمة ، ويتكون من عدة اجزاء ومنها ممتص الصدمات ، والنواض ، والمقصات ، والإطارات



ويقوم نظام التعليق أيضا بعد وظائف ، ومنها ثبات السيارة على الطرق والمنعطفات لتأمين راحة الركاب ، وامتصاص الصدمات الناتجة عند عدم استواء الطريق .





ويعتبر نظام التعليق المتكيف من أفضل انظمة التعليق ، ويتواجد في السيارات الفاخرة مثل مرسيدي S-CLASS أو أي طراز من رولز رويس ، بالإضافة إلى السيارات الرياضية .



كما أن نظام التعليق المتكيف في عمله على مستشعرات، أو رادار يعمل على مسح الطريق أمام السيارة ، من أجل الكشف عن أي حفر أو مطبات تؤدي إلى اهتزاز المقصورة .



أما في حال اكتشاف أي شائبة أمام السيارة ، فإن النظام يقوم بتحديد أفضل طريقة لمرور السيارة دون حدوث أي أهتزاز ، ويفضل أيضا وضعية أجزائه كي يصطدم بالشائب بسلاسة تامة ، وذلك دون أي يشعر ركاب السيارة بأي ارتجاج على الطريق .



