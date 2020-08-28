محافظ الدقهلية: خسرنا تصنيف كأس العالم بسبب الحمامات العمومية .. فيديو

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن السياسات العامة التى تتخذها الدولة وكمحافظين بشكل خاص حول بناء المواطن المصرى من واجبنا .





وأضاف خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" مع الاعلامى محمد موسى المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه من ضمن أسباب الخسارة فى تصنيف كأس العالم كبلد منظم عام 2010 هى عدم توافر حمامات ومرافق عمومية للجماهير .





وأوضح محافظ الدقهلية، أن البنية التحتية لمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقلهية بها حوالى 28 حمامات عامة مغلقة غير مستغلة فى خدمة المواطنين .





واكد أنه تم عمل إجراءات تطويرية داخلية وخارجية لتلك الحمامات مستعينًا بأحدث المعدات من سيراميك و طوب فرعونى لتقديم خدمة متميزة و كريمة للمواطن المصري .