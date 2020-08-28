تطوير العشوائيات: تطوير 298 منطقة والدولة مش بتفكر في فلوس .. فيديو

قال الدكتور خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم تطوير عدد 298 منطقة ليتبقى 59 منطقة عشوائية سيتم تطويرها خلال هذا العام من إجمالى عدد 357 منطقة عشوائية من المناطق الغير أمن وذلك ببناء 165 ألف وحدة سكنية .





وأضاف صديق خلال حواره مع الاعلامى محمد موسى فى برنامجه "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن تكلفة تلك الوحدات بلغت 27 مليار جنيه بالإضافة الى قيمة تقديرية للاراضى المستخدمة فى بناء تلك المشروعات حوالي 23 مليار جنيه .





وأوضح مدير صندوق تطوير العشوائيات، أ ن تلك المشروعات و التطورات المشهودة تسعى بها الدولة لجلب أكبر عدد من المستثمرين الاجانب و استمرار عجلة التنمية فى مصر، مضيفا أن الدولة لو بتفكر فى فلوس كنا بعنا الأرض للمستثمرين.





وأشار إلى أن تطوير المناطق العشوائية للغير مخطط فى مختلف المحافظات، التى بدأ العمل فيها من العام السابق كمحافظة الوادى الجديد والمنيا والبحر الأحمر، بعدد 53 منطقة تخدم 460 ألف أسرة .