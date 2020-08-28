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سيارات

رولز رويس تصدر سيارة جديدة للأثريا فقط .. صور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:00 ص
رولز رويس
رولز رويس
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أماني نوار
تعمل رولز رويس الآن للكشف عن تطوير موديلها الجديد شوتينج بريك ، وظهرت السيارة  في فيديو تجسسي في وقت سابق ، واليوم تظهر السيارة الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي السيارة في الصور المسربة ، حيث حصلت على خط سقف مختلف لخلق سقف مسطح ، كما يتطلب هذا التغيير بعض التغييرات الأخرى مثل زجاج نوافذ بتصميم دائري أكثر.

وإذا أردنا المقارنة بين رايث شوتينج بريك ، والسيارة الجديدة التي ظهرت في الفيديو التجسيي ، يمكنك ملاحظة بعض الاختلافات في التصميم ، وتحتوي السيارة على خط أبيض يمر عبر المصابيح الخلفية ، ولكن تحتوي السيارة في الفيديو على مصابيح حمراء ، إلا أن شكل العوادم هي نفسها .

ولكن لم يتم الكشف حتى الان رسميا عن هذه السيارة ، ولكن تم إطلاق جوست الجديدة سيكون في 1 سبتمبر ، وسط تكهنات إلى أن راييث شويتينج ستكون سيارة وحيدة من نوعها لعميل ثري يبحث عن كوبية أكثر عملية على الإطلاق .
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