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فن

جنات تحتفل بعيد ميلاد زوجها .. شاهد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:05 ص
جنات
جنات
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شروق ابراهيم
احتفلت الفنانة المغربية جنات بعيد ميلاد زوجها المحامي محمد نعمان من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت جنات صورة لها برفقة زوجها يحمل التورتة وعلقت قائلة :"كل يوم زى أول يوم يا أحلى حاجة فى كل يوم..happy anniversary my Love".

من ناحية أخري حققت أغنية "برد الوحدة" لـ جنات نجاح كبير جدًا حيث إستطاعت أن تحتل مركز من قائمة الـ 20 تريند على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أصعب من أصعب إحساس بيفوت ع الواحدة .. وتلج وخوف من بعد ما سابها .. وقت ما كانت عاملة حسابها.. إنها تفضل جوة حياته.. أول واحدة وآخر واحدة". 

ويلها في ليلها ..لا عارفة تعيش ولا قادرة تموت .. كل مشاهد بينهم جوا عينها تفوت .. تحضن روحها لحد ما صورته ساعتها تروح .. وجع الجسم يروح وبيفضل وجع الروح".

"برد الوحدة " كلمات : كريم حكيم، ألحان : خالد فتوح، توزيع : الهامى دهيمة وادهم دهيمة، مكس : احمد حسام.  
جنات تحتفل بعيد ميلاد زوجها .. شاهد
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