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أخبار البلد

لجنة انتخابات البيطريين: استمرار فرز الأصوات والنتائج النهائية السبت

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، إن النتائج المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصة بفوز بعض المُرشحين على المقاعد التي تم الاقتراع عليها، أمس الأربعاء 26 أغسطس 2020، مازالت غير مؤكدة، وذلك لاستمرار عمليات جمع الأصوات، بعد وصول نتائج المحافظات.

وأكد البدرى، على أن رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، هو الوحيد المعنى بإعلان نتائج الانتخابات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، يوم السبت المقبل، فى مؤتمر صحفى.
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