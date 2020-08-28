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إسكان النواب: صندوق تطوير العشوائيات رؤية عصرية لإنهاء الفوضى ..فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:31 ص
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
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قسم التوك شو
قال النائب محمد اسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وقع بروتوكول مع المحافظ السابق كمال الدالى لتطوير منطقة صفط اللبن العشوائية و بولاق بمحافظة الجيزة.

وأكد إسماعيل خلال حواره مع الاعلامى محمد موسى فى برنامجه "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث"، أن  صندوق تطوير العشوائيات رؤية عصرية لإخراج جماهير العشوائيات من حياة الفوضى والنظرة للحياة الكريمة التى يستحقها المواطن بكفالة الدستور وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأضاف أن المشروعات السكانية اليوم بدأت تهتم باكتمال سبل الحياة وتوفير الحرف المختلفة والتطوير للوصول الى حياة كريمة ترضى الشعب مع ذكر مثل حى الأسمرات الذى شهد تطور وإعادة بناء بنية تحتية كاملة .

ونوه الى الإنشاءات التي تمت برأس غارب بجهد كبير من وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات مع مراعاة الطبيعة البدوية برؤية عصرية .
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