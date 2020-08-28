التعليم العالي: سيتم التعاون مع العلماء المصريين لينضموا للجامعات الأهلية الجديدة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، إن الوزارة في فترة مناسبة للإبداع في ظل وجود قيادة سياسية تدعم ذلك معنويا وماديا والدليل علي ذلك هو إنشاء الجامعات الأهلية الدولية مثل جامعة الجلالة و جامعة العلمين وغيرهما الذين في الحقيقة من توجيهات القيادة السياسية و الحكومة متمثلة في رئيس الوزراء. وسياسياومادياوالدليلالأهليةوغيرهما





و أكد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج خط أحمر علي قناة الحدث اليوم، أن الجامعات الأهلية ستكون قبلة للعلماء المصريين في الخارج حيث إلتقي وزير التعليم العالي بـ 140 عالما من كل التخصصات ليكونوا جزء من الإنجاز المصري عن طريق تقديم برامج حديثة يريدون ان يدرسوا في الجامعات المصرية في شتي المجالات و أرادوا أن يكونوا في هيئة التدريس في الجامعات الجديدة بشكل دائم او بشكل وقفي أو بشكل روبوت عن طريق التعليم عن بعد.





و اضاف وزير التعليم العالي، أن في السابق لم يكن هناك تنوع كبير في الجامعات في مصر حيث أن الجامعات كانت إما حكومية أو خاصة فقط لكن القيادة السياسية دعمتنا لإنشاء الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية و أضفنا الجامعات التكنولوجية في العاصمة الجديدة تخص أصحاب الدبلومات الفنية بعد الإعدادية.





و نوه إلي أنه تم إنشاء 4 مراحل من الجامعات التكنولوجية و الخطة القادمة ستكون إنشاء مرحلتين أخريين ليكون في كل محافظة إثنان أو ثلاثة من الجامعات المتعلقة بالدبلومات الصناعية.