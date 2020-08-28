AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح لزعزعة استقرار المنطقة. 

وأضافت كرافت في مقابلة مع قناة "العربية": ": إيران تستخدم السلاح للإرهاب، و سنطبق آلية سناب باك لمصلحة الولايات المتحدة وشعوب المنطقة".

وتابعت: "على مجلس الأمن مسئولية لتطبيق الإجراءات القانونية، و سنعمل على تطبيق آلية سناب باك في الموعد المحدد".

واستطرد المندوبة الأمريكية: "قرار مجلس الأمن 2231 يسمح لنا بتطبيق سناب باك، والتنازل الوحيد الممكن يجب أن يأتي من إيران، التي عليها أن تتوقف عن تزويد المليشيات الإرهابية بالأسلحة".

وقالت: "اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل لصالح المنطقة، ونعمل الآن على حماية الشعب الإيراني من نظامه الإرهابي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: برنامج إيران النووي غير سلمي

واشنطن: إيران استغلت الاتفاق النووي لزعزعة استقرار المنطقة

أمريكا: تمديد حظر السلاح على إيران الأسبوع المقبل.. وهذا الأمر يغضب الصين

أمريكا: يجب منع حزب الله من حيازة الأسلحة لينعم لبنان بمستقبل أفضل

أمريكا: مشروع حظر تمديد الأسلحة على إيران بسبب دعمها للإرهاب

السعودية تدعو الأمم المتحدة إلى تمديد حظر السلاح المفروض على إيران

ترشيحاتنا

سها عرفات: عزل شقيقي من منصب سفير بسبب تأييدي لاتفاقية الإمارات وإسرائيل

خبير موارد مائية: ارتفاع منسوب مياه النيل لم يحدث منذ 100عام.. ومصر لن تتأثر

سفير إثيوبي يحرض الدول الأفريقية ضد مصر

الزمالك يتصدر تويتر بعد الهزيمة من المقاولون العرب

الـ VAR يحرم الزمالك من ركلة جزاء أمام المقاولون العرب

تامر أمين: أحمد فتحى مستمر فى الأهلى وتراجع عن الانتقال لـ بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما الـ100 في أجواء عائلية.. وهذا سر عمرهما الطويل

بعد طرده من مباراة الزمالك.. فادي نجاح ينشر صورة بالفلفل