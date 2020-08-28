مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح لزعزعة استقرار المنطقة.





وأضافت كرافت في مقابلة مع قناة "العربية": ": إيران تستخدم السلاح للإرهاب، و سنطبق آلية سناب باك لمصلحة الولايات المتحدة وشعوب المنطقة".





وتابعت: "على مجلس الأمن مسئولية لتطبيق الإجراءات القانونية، و سنعمل على تطبيق آلية سناب باك في الموعد المحدد".





واستطرد المندوبة الأمريكية: "قرار مجلس الأمن 2231 يسمح لنا بتطبيق سناب باك، والتنازل الوحيد الممكن يجب أن يأتي من إيران، التي عليها أن تتوقف عن تزويد المليشيات الإرهابية بالأسلحة".



