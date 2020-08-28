كارثة في أستراليا.. عاصفة عنيفة تتسبب في مقتل 4 أشخاص وتدمير منازل

وفيات متتالية ومنازل بدون كهرباء وأخرى تهدم، كل هذه الكوارث حلت على سكان مدينة "ملبورن" بعد سقوط الأشجار نتيجة عاصفة جوية شديدة، وكأن عام 2020 لن ينتهي إلا بدمار شامل على عدد من بلدان العالم.





فكان الطفل البالغ من العمر أربع سنوات هو واحد من ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بسبب تساقط الأشجار بعد عاصفة عنيفة قوتها 124 كيلومترًا في الساعة اجتاحت ملبورن بأستراليا.





وتم نقل الطفل الصغير إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن اصطدمت به شجرة في "بلاكبيرن الجنوبية"، ولكنه مات متأثرًا بجراحه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





كما توفي رجل يبلغ من العمر 59 عامًا بعد أن دمرت شجرة سيارته، عندما كان في موقف سيارات بمركز تسوق في "بلجريف"، وقُتلت أيضًا امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا ، كانت مسافرة في سيارة تسير على طول الطريق السريع، بينما أصيب السائق بجروح طفيفة.





غرقت عدة ضواحي بالمدينة في الظلام خلال العاصفة المميتة التي اجتاحت الولاية، وتلقت خدمة الطوارئ الحكومية 1700 مكالمة للمساعدة طوال الليل، حيث تضررت العاصفة ليليديل وإيميرالد في الشرق الخارجي لملبورن.