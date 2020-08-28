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اقتصاد

تعرف على مميزات مشروعك لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:01 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش

يقدم المشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية والبشرية" مشروعك"، تمويلا للمشروعات بجميع انواعها الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم قروضا ميسرة للمواطنين.


كما يقدم مشروعك من خلال وزارة التنمية المحلية قروضا ميسرة للعمالة العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل لهم خاصة بعد جائحة كورونا وعودة الكثير من العاملين بالخارج إلى مصر.

ويتميز مشروعك بعدة مزايا تختلف عن القروض التي تقدمها  البنوك للمواطنين، ومن أهم مزايا مشروعك إختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض بحيث تقتصر على  بطاقة الرقم القومي – مستند مقر النشاط « عقد ملكية /إيجار وإيصال المرافق – الموقف من التجنيد .

 

بالاضافة الى إعفاء المشروعات من تراخيص الصندوق الإجتماعي طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن  ،وحصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة ،و تغطية جميع المحافظات بعدد ( 260) موقع تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات .

 


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