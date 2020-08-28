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توك شو

تطوير العشوائيات: العالم منبهر من التجربة المصرية وهناك تكالب على التعاون مع مصر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:31 ص
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
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قسم التوك شو
قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن التجربة المصرية في تطوير العشوائيات أصبح يشار إليها في العالم كله فعلي سبيل المثال كينيا عندما أرادت الحصول علي قرض من البنك المركزي أخبروهم بدراسة التجربة المصرية أولا كمثال يحتذي به في القضاء علي العشوائيات مما يدعو بالفخر بالجهد المبذول في إعمار العشوائيات.    

و أكد صديق خلال مقابلة في برنامج خط أحمر علي قناة الحدث اليوم، أن أثناء عرض التجربة المصرية في أبو ظبي كان هناك إنبهار بالتجربة المصرية و كان هناك تكالب علي الوفد المصري من وفود أجنبية لعمل تعاون مشترك بينهم و بين مصر، مضيفا أن هناك دول تتفاخر بإنشاء 18 ألف وحدة خلال 5 سنوات و تفاجأوا عندما وجدوا أن مصر أنشأت 18500 وحدة في مشروع واحد فقط.

و أضاف مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن دولة باكستان من الدول التي طلبت من مصر المساعدة في القضاء علي العشوائيات لديها، مكملا أن  مبعوث الأمم المتحدة انبهروا من سرعة إنجاز المشروعات وذلك بسبب دعم القيادة السياسية و تفهم رئيس الوزراء الوضع كونه كان وزيرا للإسكان و تعاون أجهزة الدولة المختلفة لإقامة المشروعات .

ونوه إلي أن هناك تواصل جيد بين صندوق العشوائيات و مجلس النواب حيث أن الصندوق يعرف نبض الشارع المصري عن طريق نوابه في مجلس النواب.
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