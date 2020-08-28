أستاذ العلوم السياسية: أردوغان لم يجد موقفا حازما من الغرب

قال الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس، إن تنقيب تركيا عن النفط على سواحل اليونان من قبل السلطات التركية قوبل بموقف غربي ضعيف مثل ألمانيا وأمريكا مما أعطي تركيا قوة و عدم إهتمام، و الدليل على ذلك تصريح تركيا أن سفنها لن تتحرك من المنطقة قبل الثلاثاء القادم.





و أكد أبو دياب خلال مداخلة هاتفية علي قناة تن تي في، أن فرنسا لها موقف حازم من أفعال تركيا حيث أن باريس تدرك أن تحركات تركيا يضرب مصالح فرنسا و يضرب إستقرار و مصالح أوروبا كلها لكن فهم التحركات التركية جاء متأخرا و الأن أيقنت أوروبا الخطر التركي، مضيفا أن المسألة الليبية شكلت منعطفا و خط تماس بين تركيا و فرنسا .





و أوضح أستاذ العلوم السياسية، أن فرنسا تحاول أن تضع خط أحمر عسكري أوروبي لحماية سيادة اليونان لكن المشكلة أن الإتفاق مع ألمانيا لإستعراض العضلات بجانب الحل الدبلوماسي ليس مجديا لأن ألمانيا لديها مصالح مشتركة مع تركيا وهذه نقطة ضعف للجانب الفرنسي.





ونوه إلي أن تهديدات تركيا بإستخدام الرصاص هو شئ متوقع و هو إبتزاز تم إستخدامه ، مضيفا أن تركيا تستفز الأوروبيين بأنها الحارس الشرقي لأوروبا .