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حوادث

ضبط مسئول عن مخزن يتلاعب في أوزان السلع الغذائية بالإسكندرية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:00 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الرمل ثان (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (5٫300 طن سكر حر بها نقص بالأوزان بمقدار 2000 جرام فى الباكتة الواحدة زنة 20 كيلو جرام).

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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