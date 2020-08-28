AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فلافيو: لو مكان رمضان صبحي كنت سأرفض عرض بيراميدز

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف الأنجولي فلافيو، نجم النادي الأهلي السابق، موقفه من ترك النادي الأهلي خلال فترة تألقه حال تلقيه عرض من نادي بيراميدز بمقابل مادي كبير. 

وأكد فلافيو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لو مكان رمضان صبحي ولو بيراميدز عرض عليا الإنتقال له كنت سأرفض".

أما بشأن العمل بأكاديمية الأهلي في انجولا، علق: "لم يتحدث الأهلي للعمل في اكاديميته في أنجولا وربما قد تم التحدث مع جيلبرتو وليس أنا".

وتابع: "على جماهير الأهلي الصبر على جيرالدو ولم يكن لي دور في ترشيحه للنادي".

وواصل : "أتمنى التوفيق لبابل حال انضمامه لنادي الزمالك فهو لاعب جيد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يكشف حقيقة اقترابه من ضم جيرالدو

وكيل جيرالدو يكشف حقيقة قرب رحيله عن الأهلي.. فيديو

ترشيحاتنا

بفستان أصفر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة مع زوجها

خبير موارد مائية: ارتفاع منسوب مياه النيل لم يحدث منذ 100عام.. ومصر لن تتأثر

سها عرفات: سأعود إلى رام الله وأطلب من الرئيس السيسي توفير الحماية لي ولعائلتي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. فيديو

العثور على جثتى شقيقتين مذبوحتين فى منزلهما بقنا

بملابس كاجوال.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما الـ100 في أجواء عائلية.. وهذا سر عمرهما الطويل

بعد طرده من مباراة الزمالك.. فادي نجاح ينشر صورة بالفلفل