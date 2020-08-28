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توك شو

غرفة الدخان: لن يكون هناك أي زيادة في أسعار السجائر..فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:00 ص
اسعار السجائر
اسعار السجائر
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اسراء صبري
قال إبراهيم إمبابي، رئيس غرفة الدخان في غرفة الصناعات التجارية، إن استهلاك المواطنين المصريين للجائر يتجاوز الـ85 مليار سجارة سنويا، متابعا: تقوم شركة الشرقيىة بإنتاج السجائر بالإضافة إلى وجود 4 شركات استثمارية.

وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "مش بالكلام" المذاع على قناة "المحور"، أن أزمة كورونا أثرت على إنتاج "المعسل" فقط وليس السجائر، متابعا: هناك 41 مصنع لإنتاج "المعسل" في مصر ومصنع واحد فقط لإنتاج السجائر.

وشدد على أن منذ جائحة كورونا والغرفة تقوم بصرف مرتبات العاملين في مصانع بالرغم من توقف العمل، معقبا: مفيش ولا عامل مشي.

وأوضح أن قطاع التدخين في عام 2018/2019 ورد للدولة ما يقارب من 58 مليار جنيه، معقبا: خطة القطاع لعام 2019/2020 كانت توريد مايقارب ويزيد عن 65 مليار جنيه ولكن هذا لم يحدث نتيجة كورونا.

وفيما يخص رفع الأسعار، أوضح أن رفع أسعار السجائر لن يتم قبل مرور 18 شهر من آخر ارتفاع حدث، مشددا لن يكون هناك زيادة خلال الفترة الحالية. 
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