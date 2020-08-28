أحلى من المحلات .. طريقة عمل تشيكن بوب كورن

تشيكن بوب كورن من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص و بالأخص الأطفال مما يدفع البعض إلي شرائها دائما من المطاعم و الأسواق، لذا قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل تشيكن بوب كورن في المنزل بأسهل الخطوات.





مقادير تشيكن بوب كورن

2 قطع كبيرة فيليه الدجاج

كوب لبن رايب

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة

ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود





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للتغطية:

نصف كوب دقيق

حبة كبيرة بيض

كوب بقسماط





طريقة تحضير تشيكن بوب كورن

- قطعي فيلية الدجاج الى مكعبات صغيرة مقاس 2 سم تقريبا.

- في طبق عميق ضعي اللبن، الزنجبيل، الثوم، البصل، الملح والفلفل ، قلبي الخليط ثم أضيفي مكعبات الدجاج وقلبيها في الخليط لتتغطى جيدا. ضعيها في البراد لمدة ١٥ دقيقة .

-أخرجي قطع الدجاج من الخليط وضعيها في مصفاة.

- ضعي الدقيق في طبق واسع.

- ضعي البيض في طبق واسع، باستعمال الشوكة أخفقيه قليلا.

- ضعي البقسماط في طبق واسع.

- خذي قطع من الدجاج ثم ضعيها في الدقيق مع تقليبها بخفة لتتغطى بطبقة خفيفة. ثم ضعيها في البيض لتتغطى بطبقة خفيفة ثم ضعيها في البقسماط لتتغطى بطبقة خفيفة.

- في مقلاة عميقة ضعي كمية من الزيت ثم سخنيه، ضعي بعض قطع الدجاج وقلبيه الى أن تصبح ذهبية اللون. قدميها دافئة.



