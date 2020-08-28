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مرأة

أحلى من المحلات .. طريقة عمل تشيكن بوب كورن

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:01 ص
طريقة عمل تشيكن بوب
طريقة عمل تشيكن بوب كورن
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هاجر هانئ
تشيكن بوب كورن من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص و بالأخص الأطفال مما يدفع البعض إلي شرائها دائما من المطاعم و الأسواق، لذا قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل تشيكن بوب كورن في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير تشيكن بوب كورن
 2 قطع كبيرة فيليه الدجاج
كوب لبن رايب
نصف  ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة
نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة
ملعقة صغيرة ملح
ربع  ملعقة صغيرة فلفل أسود

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للتغطية:
نصف كوب دقيق
حبة كبيرة بيض
كوب بقسماط

طريقة تحضير تشيكن بوب كورن
- قطعي فيلية الدجاج الى مكعبات صغيرة مقاس 2 سم تقريبا.
- في طبق عميق ضعي اللبن، الزنجبيل، الثوم، البصل، الملح والفلفل ، قلبي الخليط ثم أضيفي مكعبات الدجاج وقلبيها في الخليط لتتغطى جيدا. ضعيها في البراد لمدة ١٥ دقيقة .
-أخرجي قطع الدجاج من الخليط وضعيها في مصفاة.
- ضعي الدقيق في طبق واسع.
- ضعي البيض في طبق واسع، باستعمال الشوكة أخفقيه قليلا.
- ضعي البقسماط في طبق واسع.
- خذي قطع من الدجاج ثم ضعيها في الدقيق مع تقليبها بخفة لتتغطى بطبقة خفيفة. ثم ضعيها في البيض لتتغطى بطبقة خفيفة ثم ضعيها في البقسماط لتتغطى بطبقة خفيفة.
- في مقلاة عميقة ضعي كمية من الزيت ثم سخنيه، ضعي بعض قطع الدجاج وقلبيه الى أن تصبح ذهبية اللون. قدميها دافئة.

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