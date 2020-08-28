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رياضة

سيد معوض ينشر صورة تجمعه بـ السقا من الإجازة الصيفية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:17 ص
السقا ومعوض
السقا ومعوض
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محمد بدران

شارك سيد معوض مدرب المنتخب المصري جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر سيد معوض بصحبة النجم احمد السقا علي شاطئ البحر خلال قضاء اجازتهما الصيفية نالت إعجاب متابعيه.

يذكر أن سيد معوض لعب للنادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى لدى عودته من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.

وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.

ويتولى حاليا سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.

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A post shared by Sayed Moawad (@sayed.moawed) on

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