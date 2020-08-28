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أخبار العالم

ليبيا.. دعوات لمظاهرة مليونية في طرابلس ضد جرائم الوفاق

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دعت حركة "همة شباب" في ليبيا  إلى الخروج في مظاهرة مليونية يوم الجمعة، في كل أنحاء طرابلس، لمطالبة حكومة الوفاق غير الشرعية بصياغة دستور جديد للبلاد، ومحاكمة المسؤولين عن الفساد ومحاسبتهم.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية عن عضو الحركة، نبيل القروي، قوله: "مطالب المظاهرة المليونية المرتقبة، تتضمن أيضا الإفراج عن شباب المعتقلين، والدعوة إلى انتخابات تحت اشراف دولي واقليمي".

وأضاف: "منظمي الحراك اتفقوا على أن يكون المجلس الأعلى للقضاء، هو المسؤول عن تسيير دفة الأمور في البلاد حتى يتم إجراء انتخابات ويكون من أهم أولويات عمله توفير المطالب الحياتية للشعب وكذلك ضرورة حل التشكيلات المسلحة والمليشيات ونزع السلاح منها".

وتابع: "المليشيات التابعة لحكومة الوفاق أغلقت جميع منافذ ميدان الشهداء في طرابلس، ولذلك اتفق منظمو الحراك على خطط بديلة للتجمعات خارج نطاق مركز المدينة".

وفي وقت سابق، أقدمت عناصر مسلحة تتبع لحكومة الوفاق على السيطرة على ميدان الشهداء ومحاصرة 4 منافذ محورية لمنع المتظاهرين من الخروج والتجمع، حيث وضعت عشرات السيارات المسلحة في محيط ميدان الشهداء بالعاصمة وعدة شوارع رئيسية.
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