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تعليم

الأحد المقبل.. الفرصة الأخيرة لالتماس طلاب البكالوريوس بإعلام القاهرة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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أحمد علام
تنتهي كلية الإعلام جامعة القاهرة من استقبال الالتماسات في نتائج الامتحانات لطلاب البكالوريوس، الأحد 30 أغسطس 2020 بعد أن بدءا من اليوم الأثنين 24 أغسطس 2020 .  

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة،  أن  الطلاب يقومون  بتسليم الالتماس من خلال مكاتب شؤون الطلاب , وسيقوم بفحص ورقة امتحان الطالب فى المادة التى قدم فيها الالتماس واذا كان لدية درجات سوف يحصل عليها بشكل سريع . 

وكان قد أعلن  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية يوم 25 أغسطس، وفق خطة شاملة يشرف عليها مباشرة ، واعتمدت على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحترازية الممكنة.

وأضاف الخشت : "أن عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا يقارب على حوالي 80 ألف طالب وطالبة"

وأوضح أن معظم الامتحانات جرت بنظام الامتحانات الموضوعية وراعى الفروق في طبيعة الدراسة بين الكليات، وتميز نظام الامتحانات الموضوعية بقياس القدرات المختلفة للطلاب حيث يجمع بين الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية القصيرة واسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل.
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