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أخبار العالم

طرابلس تشتعل.. متظاهرون يغلقون شوارع عاصمة ليبيا.. مليشيات الوفاق تطلق الرصاص الحي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت صحيفة "المرصد" الليبية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس، تشهد الآن موجة احتجاجات عارمة، مشيرةً إلى أن عدد من المحتجين قاموا بإغلاق طرق المدينة عبر حرق الإطارات. 

وقالت الصحيفة إن مسلحون يتبعون حكومة الوفاق غير الشرعية فرقوا الاحتجاجات بإطلاق النار عليها.

وفي وقت سابق، أقدمت عناصر مسلحة تتبع لحكومة الوفاق على السيطرة على ميدان الشهداء ومحاصرة 4 منافذ محورية لمنع المتظاهرين من الخروج والتجمع، حيث وضعت عشرات السيارات المسلحة في محيط ميدان الشهداء بالعاصمة وعدة شوارع رئيسية.

وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت مساء الأربعاء فرض حظر تجول شامل لكبح الاحتجاجات، إلا أنها تعللت بمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من بدء تصاعد الاحتجاجات في العاصمة ومدينة الزاوية القريبة، بسبب تردي الوضع المعيشي وانتشار الفساد.

وتحدى البعض القرار مساء الأربعاء، وخرجوا إلى ميدان الشهداء بوسط طرابلس حيث واجهتهم جماعات مسلحة في عربات عسكرية وفرقتهم بالقوة.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، إن ما لا يقل عن ستة محتجين خُطفوا يوم الأحد وأصيب عدة محتجين بعد إطلاق مسلحين ذخيرة حية.
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