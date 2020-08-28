تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الرجاء البيضاوي



وحسب جريدة "المنتخب" المغربية، وستخضع كل أعضاء الرجاء للبروتوكول الصحي الجاري به العمل، حيث تم عزل اللاعب المصاب ،واخضاع باقي رفاقه لحجر صحي.

وأكدت المسحة الطبية التي خضع لها فريق الوداد، إصابة لاعبين جدد بفيروس كورونا المستجد، ما يستوجب وضعهم في عزل صحي.





وكانت كل المؤشرات تؤكد أن الديربي سيتم تأجيله؛ بسبب ظهور إصابات بالفيروس في صفوف نادي الوداد، منذ فترة.





وتقرر تأجيل مواجهة نهضة بركان والجيش، التي كانت مقررة بعد غد الأربعاء؛ بسبب إصابة لاعبين من الفريق البركاني بالفيروس.



