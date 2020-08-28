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رياضة

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الرجاء البيضاوي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت التحاليل التي أجراها لاعبو الرجاء البيضاوي المغربي، وأعضاء الطاقم التقني اليوم عن إصابة لاعب الفريق الأخضر الشاب مدكور بفيروس كورونا، مقابل ذلك ظهرت نتائج باقي اللاعبين سلبية. 

وحسب جريدة "المنتخب" المغربية، وستخضع كل أعضاء الرجاء للبروتوكول الصحي الجاري به العمل، حيث تم عزل اللاعب المصاب ،واخضاع باقي رفاقه لحجر صحي. 

وأكدت المسحة الطبية التي خضع لها فريق الوداد، إصابة لاعبين جدد بفيروس كورونا المستجد، ما يستوجب وضعهم في عزل صحي.

وكانت كل المؤشرات تؤكد أن الديربي سيتم تأجيله؛ بسبب ظهور إصابات بالفيروس في صفوف نادي الوداد، منذ فترة.

وتقرر تأجيل مواجهة نهضة بركان والجيش، التي كانت مقررة بعد غد الأربعاء؛ بسبب إصابة لاعبين من الفريق البركاني بالفيروس.

كما تم تأجيل مواجهة اتحاد طنجة ونهضة الزمامرة؛ بناء على طلب الفريق الطنجي، حيث انتهى مؤخرا من فترة الحجر الصحي، لمدة أسبوعين.
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