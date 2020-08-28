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أخبار العالم

انقلاب مالي.. المجلس العسكري يعلن الإفراج عن الرئيس المخلوع

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الحكام العسكريون الجدد في مالي، أمس الخميس، إطلاق سراح الرئيس السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، الذي اعتقل خلال انقلاب عسكري، في 18 أغسطس الجاري.

وجاء هذا الإعلان عشية قمة للدول المجاورة لمالي لبحث ما إذا كان يجب تشديد الضغوط على المجلس العسكري الوليد.

وأحدثت الإطاحة بكيتا، على أيدي ضباط متمردين، صدمة في المنطقة وفي فرنسا أيضا، التي تعتبر مالي ركيزة أساسية في حملتها ضد المتشددين في منطقة الساحل، حيث يتمركز أكثر من 5 آلاف جندي فرنسي.

وقالت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، التي شكلها الجيش لقيادة البلاد، على فيسبوك إنها "تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بإطلاق سراح الرئيس السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، وهو حاليًا في مقر إقامته".

ولفت أحد أفراد عائلة الرئيس السابق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن كيتا عاد إلى منزله في منطقة سيبينيكورو الليلة الفائتة.

واعتقل كيتا ورئيس وزرائه، بوبو سيسي، ومسؤولين كبار آخرين على يد ضباط شبان تمردوا في قاعدة عسكرية بالقرب من باماكو.
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