تناديها تجيلك.. نظام الركن الآلي بدون سائق تقنية جديدة من شركة فورد

في مشروع اختباري تقدمه شركة «فورد» بالتعاون مع شركة «بوش Bosch» يفتح الطريق أمام تكنولوجيا السيارات المستقبلية المنتظرة، تعمل فورد على تقديم نظام الركن الآلي في سياراتها الجديدة.

نظرًا لاهتمام فورد بتسخير سحر التكنولوجيا بين يدي عملائها، تسعى الشركة الأمريكية للسيارات لاعتماد ميزة الركن الآلي لتوفر على سائقي سياراتها عناء ركن السيارة من خلال جعلها "تركن نفسها".



اقرأ المزيد:

من الأقوى؟ لعبة شد الحبل بين تويوتا هايلوكس وفورد رانجر.. فيديو

يوفر نظام الركن الآلي تجربة ركن السيارة لنفسها من خلال "مستشعرات الجراج" في السيارة والتي تم تجربتها في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية.

يمكن لمستشعرات الجراج التعرف على السيارات والمشاة وأي عائق قد تواجهه السيارة في طريقها أثناء ركن نفسها بنفسها ، مما يحميها من الخدش أو الاصطدام حتى تعثر على مكان فارغ ومناسب للوقوف.

كما تمكن التقنية التكنولوجية الحديثة السائق من استدعاء سيارته لتخرج وحدها وتتوجه نحو مكان وجوده عبر الهاتف الذكي.